​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години

Депутати взяли за основу законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

Як пише народний депутат Ярослав Железняк, за нього проголосували 233 депутати.

Згідно з проектом закону №10195, порушення комендантської години тягне за собою штраф, що складатиме від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 8 500 до 17 000 гривень. Якщо протягом року буде повторне порушення, штрафуватимуть на вдвічі більшу суму.

Для бізнесу покарання суворіше. За порушення підприємцю доведеться викласти від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це від 51 000 до 102 000 гривень. При повторному порушенні штраф зростатиме вдвічі.