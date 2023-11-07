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​На Сумщині змінили комендантську годину

Вона триватиме з 23:00 по 5:00.

​На Сумщині змінили комендантську годину

У Сумській області змінили комендантську годину.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Відповідно до розпорядження начальника ОВА Володимира Артюха, зміни стають чинними з 9 листопада. Тепер комендантська година починатиметься о 23.00, а закінчуватиметься о 5.00.

У цей час заборонене перебування громадян на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також pyx транспортних засобів.

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Нагадаємо, у вересні посилили комендантському годину на Херсонщині

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години, погоджений із Національною поліцією та МВС.

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