​На Сумщині змінили комендантську годину

У Сумській області змінили комендантську годину.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Відповідно до розпорядження начальника ОВА Володимира Артюха, зміни стають чинними з 9 листопада. Тепер комендантська година починатиметься о 23.00, а закінчуватиметься о 5.00.
У цей час заборонене перебування громадян на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також pyx транспортних засобів.
Нагадаємо, у вересні посилили комендантському годину на Херсонщині.
Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години, погоджений із Національною поліцією та МВС.