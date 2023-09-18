На Херсонщині посилили комендантську годину

Комендантська година у Херсонській області триватиме з 20:00 до 6:00.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Нова комендантська година почне діяти з 18 вересня.
Як розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, комендантську годину синхронізували зі світловим днем. До цього вона тривала щодня з 21:00 до 05:00.
Варто зауважити, що під час дії комендантської години пересуватися та знаходитися на вулицях населених пунктів суворо заборонено.
Нагадаємо, що на Раді оборони Херсонської області ухвалили рішення щодо обовʼязкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог.