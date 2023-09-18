У Молдові затримали 11 українців-ухилянтів

Молдовські прикордонники виявили 11 українців, які незаконно проникли в країну з України.

Про це повідомляє Прикордонна поліція Молдови.

Один із чоловіків, імовірно, був гідом, і відомо, що організатори збиралися отримати понад 40 тисяч євро.

Зазначається, що інцидент стався минулого тижня. За допомогою приладів нічного бачення прикордонники відстежували дії осіб під час незаконного перетину молдовсько-українського кордону, внаслідок чого було виявлено й упізнано 11 українців.

У рамках документування справи за погодженням із прокуратурою м. Басарабяска один із громадян України, 24-річний чоловік, підозрюється в тому, що він був провідником своїх співвітчизників.

У разі визнання провини підозрюваним загрожує кримінальне покарання. Для з'ясування всіх обставин молдовські прикордонники співпрацюватимуть з українськими.

Нагадаємо, що Служба безпеки заблокувала ще 5 каналів нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Серед затриманих фігурантів – начальник одного з районних військкоматів на Харківщині та очільниця філії приватного університету у Рівному.