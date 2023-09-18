Під Бахмутом розбиті найбільш підготовлені частини армії РФ, - Сирський

В боях на Бахмутському напрямку були розбиті та втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених частин РФ: 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі бригади десанту. Попри це ворог не полишає спроб повернути втрачені позиції.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center.

За словами Сирського, загальна обстановка на Східному напрямку залишається складною. Ворог не полишає своїх намірів щодо поновлення наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках, до яких здійснює активну підготовку.

Тривають запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції.

Ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки. У результаті успішних дій українських військ була пробита лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви, наголошує командувач.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку щоденно ідуть гарячі бої. Ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції, по декілька разів на день контратакує наші підрозділи.

При цьому за минулий тиждень ЗСУ деокупували на Бахмутському напрямку два квадратних кілометри території. Загалом звільнена під Бахмутом площа складає 51 квадратний кілометр.