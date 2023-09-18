​15 років тюрми отримав колаборант із Лиману, який розкидав саморізи для сповільнення колон ЗСУ

Зловмисник також збирав розвіддані про дислокацію блокпостів Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський інформатор з Донеччини. Він розвідував місця базування Сил оборони на території регіону та перешкоджав їх переміщенню на передову.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Затримали зловмисника у Лимані під час стабілізаційних заходів на початку червня цього року. Ним виявився місцевий житель, якого російські окупанти дистанційно залучили до співпраці.

Чоловік намагався ускладнити пересування підрозділів ЗСУ під час боїв за Лиман. Для цього він приховано розкидав саморізи на дорогах міста, якими рухались колони автомобілів українських захисників. Крім того, зловмисник збирав розвіддані про дислокацію блокпостів Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці.

Отриману інформацію він передавав своєму "зв’язковому" – навіднику танкової роти російської тактичної групи "Купол", з яким раніше навчався у школі. Зв’язок підтримували через заборонену соцмережу "Однокласники".

Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, який він використовував у підривній діяльності на користь РФ. Суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність) і призначив 15 років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, що ексчиновника із Сартани засудили до 10 років позбавлення волі за колабораціонізм.