Їхня мама звернулася з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію.

Україна повернула ще двох дітей з тимчасово окупованих росіянами територій.

Про це написав у Телеграмі омбудсман Дмитро Лубінець.

"Це двоє братиків – 13-річний Кирило та 4-річний Сергій. Їхня мама звернулася до Офісу Омбудсмана особисто з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію України. Ми опрацювали звернення і маємо позитивний результат", - написав він.

За його словами, також діти відвідали Центр захисту прав дитини. 13-річний Кирило, перебуваючи у Центрі, намалював на дошці прапор України й зазначив, що дуже любить свою країну.

Лубінець нагадав, що його офіс працює на два напрямки:

перший – це безпосередньо повернення дитини в Україну, враховуючи всі ризики й розроблення конкретних кроків;

другий – це психологічна, юридична, гуманітарна допомога дитині, яку повернули, та її родині.

Фото: Дмитро Лубінець

13 вересня омбудсмен повідомив, що днями з тимчасово окупованих територій і РФ вдалося повернути трьох дітей.