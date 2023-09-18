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Україна повернула двох дітей з окупованих територій

Їхня мама звернулася з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію.

Україна повернула двох дітей з окупованих територій
Фото: Дмитро Лубінець

Україна повернула ще двох дітей з тимчасово окупованих росіянами територій.

Про це написав у Телеграмі омбудсман Дмитро Лубінець.

"Це двоє братиків – 13-річний Кирило та 4-річний Сергій. Їхня мама звернулася до Офісу Омбудсмана особисто з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію України. Ми опрацювали звернення і маємо позитивний результат", - написав він.

За його словами, також діти відвідали Центр захисту прав дитини. 13-річний Кирило, перебуваючи у Центрі, намалював на дошці прапор України й зазначив, що дуже любить свою країну.

Лубінець нагадав, що його офіс працює на два напрямки:

  • перший – це безпосередньо повернення дитини в Україну, враховуючи всі ризики й розроблення конкретних кроків;
  • другий – це психологічна, юридична, гуманітарна допомога дитині, яку повернули, та її родині.

Фото: Дмитро Лубінець

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13 вересня омбудсмен повідомив, що днями з тимчасово окупованих територій і РФ вдалося повернути трьох дітей.

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