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Поліція розслідує смерть ексочільника Херсонської ОДА Лагути

Подію кваліфікують як "умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією – "самогубство".

Поліція розслідує смерть ексочільника Херсонської ОДА Лагути
Геннадій Лагута
Фото: Херсон ОНЛАЙН

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо смерті колишнього очільника Херсонської обласної державної адміністрації Геннадія Лагути.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю поліції Києва Юлію Гірдвіліс.

13 вересня до поліції звернулася дружина Лагути з повідомленням про зникнення чоловіка, а 16 вересня його знайшли мертвим у Солом'янському районі Києва.

Подію кваліфікують як "умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією – "самогубство".

"Зараз триває досудове розслідування, наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі, свідків та очевидців події", – розповіла Гірдвіліс.

Нагадаємо, Лагута був головою Херсонської ОВА з жовтня 2021 по липень 2022 року. На цю посаду його призначили в обмін на відмову від перемоги на проміжних виборах у 184 окрузі.

Про його смерть стало відомо 17 вересня.

Після повномасштабного вторгнення Росії він поїхав з Херсона і зник майже на півроку. 9 липня 2022 року Лагуту звільнили з займаної посади.

3 лютого 2023 року Лагуті оголосили про підозру за двома статтями: шахрайство та підробка документів – за нібито привласнення авто, що було в службовому користуванні. 

А 7 лютого 2023 року на своєму засіданні уряд підтримав проєкт президента про призначення очільником Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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