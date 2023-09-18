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Учора ворог обстріляв 7 населених пунктів Донеччини, є загиблий

Ще четверо людей отримали поранення.

Учора ворог обстріляв 7 населених пунктів Донеччини, є загиблий

Протягом минулої доби російська армія завдала 10 ударів по території Донецької області. Ворог атакував авіабомбами, РСЗВ "Град", "Смерч", артилерією.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Під вогонь потрапили 7 населених пунктів: місто Авдіївка, селища Курдюмівка, Очеретине, села Диліївка, Комар, Ласточкине, Новоукраїнка. Знищено та пошкоджено 22 цивільних об’єкти – 18 житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль, електромережі.

Авдіївка зазнала 4-х ворожих атак. Росія скинула на місто дві керовані авіабомби "ФАБ-250" та накрила житлові квартали з артилерії. Поранено двох мирних мешканців.

"Смерчами" російські війська вдарили по селу Комар – поранень зазнали двоє людей. Пошкоджено 11 приватних будинків, господарська споруда, автомобіль. З артилерії окупанти гатили по Диліївці – пошкодили 5 приватних осель, лінію електромереж.

Крім того, стало відомо про вбиту цивільну особу в Зарічному, яка загинула внаслідок мінометного обстрілу 16 вересня.

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Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби під артилерійським вогнем ворога опинилися близько 80 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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