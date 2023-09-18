Протягом минулої доби російська армія завдала 10 ударів по території Донецької області. Ворог атакував авіабомбами, РСЗВ "Град", "Смерч", артилерією.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Під вогонь потрапили 7 населених пунктів: місто Авдіївка, селища Курдюмівка, Очеретине, села Диліївка, Комар, Ласточкине, Новоукраїнка. Знищено та пошкоджено 22 цивільних об’єкти – 18 житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль, електромережі.

Авдіївка зазнала 4-х ворожих атак. Росія скинула на місто дві керовані авіабомби "ФАБ-250" та накрила житлові квартали з артилерії. Поранено двох мирних мешканців.

"Смерчами" російські війська вдарили по селу Комар – поранень зазнали двоє людей. Пошкоджено 11 приватних будинків, господарська споруда, автомобіль. З артилерії окупанти гатили по Диліївці – пошкодили 5 приватних осель, лінію електромереж.

Крім того, стало відомо про вбиту цивільну особу в Зарічному, яка загинула внаслідок мінометного обстрілу 16 вересня.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби під артилерійським вогнем ворога опинилися близько 80 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.