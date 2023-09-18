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Буданов вважає, що економіка Росії протримається лише до 2025, а постачання зброї – до 2026

Водночас РФ має великий потенціал у кількості живої сили. 

Буданов вважає, що економіка Росії протримається лише до 2025, а постачання зброї – до 2026
Кирило Буданов
Фото: Цензор

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що російська економіка протримається лише до 2025 року, сказав він у інтервʼю з The Economist

Потік зброї до РФ припиниться в 2026, "можливо раніше". Перемовини президента РФ із лідером КНДР щодо зброї є свідченням того, що росіяни мають з нею проблеми. 

"Якщо все добре і ресурсів у Росії достатньо, то чому їх шукають по всьому світу? Відповідь очевидна. Більше нема чого добувати", – сказав він. 

Буданов додав, що водночас Росія має перевагу в кількості особового складу. 

"Кадрові ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але кількість достатня", – сказав він.

Водночас начальник ГУР відзначив, що уже зараз росіяни змушені використовувати резерви, які раніше не планували розгортати до жовтня. 

Буданов відкидає чутки про зниження готовності західних партнерів підтримувати Україну на поточному рівні та про вичерпання поставок боєприпасів. 

"Ще абсолютно не визначено, як довго Захід зможе підтримувати достатнє постачання нам ресурсів. Склади в західних країнах не зовсім порожні. Що б хто не казав", – сказав він, пославшись на розвідувальну інформацію. 

Нагадаємо, минулого тижня на переговори із російським президентом до РФ поїхав лідер КНДР Кім Чен Ин. США попереджали, що вони говоритимуть про постачання росіянам озброєння і боєприпасів для використання його на війні проти України.

Буданов говорив, що КНДР уже півтора місяця постачає боєприпаси Москві. Південна Корея заявила, що давно знала про ці постачання.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі повідомляв, що КНДР може збільшити постачання росіянам 152-мм артилерійських снарядів радянських часів. 

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