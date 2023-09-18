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На війні в Україні вбили командувача 31-ї бригади ЗС РФ, полковника Кондрашкіна

Наразі обставини загибелі Кондрашкіна невідомі.

На війні в Україні вбили командувача 31-ї бригади ЗС РФ, полковника Кондрашкіна
Фото: Радіо Свобода

На війні в Україні загинув російський командувач 31-ї десантно-штурмової бригади ЗС РФ, полковник Андрій Кондрашкін.

Про це повідомив командир батальйону "Схід" самопроголошеної "ДНР" Олександр Ходаковський, пише Радіо Свобода. 

Кондрашкін брав участь у війні в Чечні. За його словами, він був учасником щонайменше трьох військових конфліктів. Міноборони Росії загибель командувача 31-ї десантно-штурмової бригади не коментувало.

За даними українського журналіста Юрія Бутусова, бригада, якою командував Кондрашкін, "брала участь у всіх найбільших битвах війни, починаючи з десанту до аеропорту Гостомель".

Бутусов стверджує, що зараз цей підрозділ знаходиться під Бахмутом. Кондрашкін, за його словами, відбивав атаки 3-ї штурмової бригади ЗСУ та наданих їй частин на південь від села Андріївка. Українські військові прорвалися до Андріївки, зокрема через ділянку, на якій діяла бригада Кондрашкіна, стверджує журналіст.

З відкритих джерел відомо, що за час повномасштабного російського вторгнення в Україну було вбито понад 170 військовослужбовців 31-ї десантно-штурмової бригади. 17% із загиблих – офіцери.

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Нагадаємо, японська розвідка у співпраці із США та країнами Європи повідомила у лютому, що понад 20 генералів армії РФ загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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