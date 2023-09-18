Оператори Армії дронів упродовж тижня знищили 56 ворожих гармат

Також серед ураженої техніки — 41 танк та 34 броньовані машини.

Оператори Армії дронів з 11 до 18 вересня знищили рекордну кількість російських гармат - 56.

Про це повідомляє у Телеграмі віцепрем'єр Михайло Федоров.

"Минулого тижня воїни приділили окрему увагу гарматам та уразили 56 одиниць. Росіяни активно використовують цю зброю, намагаючись зупинити контрнаступ Сил оборони. Але оператори Армії дронів порушують плани окупантів. Також серед ураженої техніки — 41 танк та 34 броньовані машини. Неймовірні показники. Чекаємо на нові рекорди від наших героїв і дякуємо за службу", - ідеться в повідомленні.

Також, як видно з інфографіки, знищено 8 САУ, 11 складів та 2 РСЗВ і ліквідовано 159 окупантів.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ. Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження уражень.

Нагадаємо, що на війні в Україні загинув російський командувач 31-ї десантно-штурмової бригади ЗС РФ, полковник Андрій Кондрашкін.