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Україна разом із країнами НАТО готується розміновувати Чорне море

Штаб тактичної групи протимінних дій ще минулого року пройшов курс планування протимінних операцій. А у 2023 наші моряки мали нагоду продемонструвати засвоєні знання на практиці.

Україна разом із країнами НАТО готується розміновувати Чорне море
Фото: Генштаб ЗСУ

Україна разом з країнами НАТО готується розміновувати Чорне море. Ще минулого року Штаб тактичної групи протимінних дій проходив курс планування протимінних операцій, що допомогло підготувати особовий склад для злагодженої співпраці. Міжнародна співпраця з розмінування української акваторії постійно посилюється.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на тренуваннях відпрацьовувались організація планування, порядок аналізу ситуації під час проведення протимінних операцій ознайомлення з обов’язками посадових осіб, а також організація роботи з документами, що розробляються, та звітними документи. Все це проводилось відповідно до стандартів НАТО, які українське військо прагне опанувати в повному обсязі.

Окрім теоретичної частини, важливим етапом було вивчення військовослужбовцями англійської мови на рівні, достатньому для розуміння технічної документації та можливості вільного спілкування з міжнародними партнерами.

А вже в 2023 році наші моряки мали нагоду продемонструвати засвоєні знання на практиці.

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"Разом із постійною діючою протимінною групою НАТО «Standing NATO Mine Countermeasures Group» була спланована навчальна операція з розмінування умовного кризового району біля північно-східного узбережжя Шотландії. Штаб керував протимінними силами, які виконували завдання", – зазначили військові.

Зараз наші моряки продовжують навчання за кордоном та активно готуються до того часу, коли врешті-решт загроза російського окупаційного флоту буде знешкоджена, і українську акваторію можна буде розмінувати. 

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що знищення Чорноморського флоту змусить Росію прискорити вихід із війни.

Станом на тревень в ОК "Південь" повідомляли, що в морських водах навколо України перебувають понад 400 мін. Протягом року понад 20 мін було знищено. Часом міни вибухають безконтрольно і в такому разі завдають шкоди місцевості на відстань до 200 метрів. А підрив міни у воді може вражати все живе у радіусі кілометра.

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