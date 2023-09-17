Ворог тримає у Чорному морі два кораблі

Ракетоносіїв серед них немає.

Станом на ранок 17 вересня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 2 ворожих кораблі.

Про це повідомили ВМС ЗСУ.

Ракетоносіїв серед них немає.

В Азовському морі знаходяться 4 ворожих кораблі, а в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель.

За добу в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря – 28 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря -8 суден, з них 2 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що уночі 17 вересня росіяни завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА. Сили протиповітряної оборони знищили 12 повітряних цілей. Російські війська влучили у зерносховище в Березівському районі Одещини та пошкодили там сільськогосподарську інфраструктуру.