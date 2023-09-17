Головне за ніч та ранок. Неділя, 17 вересня

Уночі 17 вересня росіяни завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 12 повітряних цілей: 6 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” і 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Шість ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 Росія випустила з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

Основним напрямком удару був південь Одещини. По маршруту слідування ракет та БпЛА працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Унаслідок влучання в зерносховище в Березівському районі Одещини пошкоджено сільськогосподарську інфраструктуру.

У неділю вранці над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони знищили крилату ракету, пущену росіянами.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 15 приватних житлових будинків, зруйновано ліцей та іншу цивільну інфраструктуру.

На Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

Авіація Сил оборони завдала 2 ударів по пунктах управління, 12 – по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 зенітно-ракетних комплекси “Бук-М1” та 5 артилерійських засобів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 530 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 272 320 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У неділю, 17 вересня, після опівночі під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram, що окупанти завдають ударів по Харкову, і закликав жителів міста перебувати в укриттях.

"Знову росіяни обстрілюють Харків. Вдруге за добу", – написав у Telegram мер міста Ігор Терехов.

За інформацією бригадного генерала юстиції Сергія Мельника ("Марсель"), ворог ударив по Харкову попередньо із ЗРК С-300. Окупанти знову били із російського Бєлгорода.

За словами місцевих жителів, у місті пролунало щонайменше чотири вибухи.

Згодом голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар спричинив пожежу на цивільному підприємстві. "Зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С300 по будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа", - написав він.

Як ми повідомляли, вчора близько 11:10 росіяни завдали по Харкову ударів 5-ма крилатими ракетами комплексу "Іскандер К". Пошкоджено будівлі цивільних підприємств, приватні житлові будинки, сталися пожежі. Зазнали поранення шестеро цивільних чоловіків. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

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