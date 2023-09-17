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ППО знищила російську крилату ракету над Дніпропетровщиною

Уночі ворог знову тероризував Нікопольщину.

ППО знищила російську крилату ракету над Дніпропетровщиною
Уламки ракети (архівне фото)
Фото: МВС

У неділю вранці над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони знищили крилату ракету, пущену росіянами.

Про це повідомив голова олова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Вночі ворог знову тероризував Нікопольщину. А саме – Покровську сільську громаду. По ній випустив понад пів десятка снарядів. Якої шкоди завдано, нині з'ясовують. Втім, головне, люди цілі", - написав він.

Лисак додав, що тривожним для всієї країни та Дніпропетровщини зокрема був і ранок - сповіщали про пуски крилатих ракет.

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"Одну з них знищили над нашим регіоном. Вдячний кожному, хто чатує та боронить 24/7. За збережені життя і можливість зустрічати кожен новий день", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора росіяни сім разів за день обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

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