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Пропагандисти РФ поширюють відео, на якому ЗСУ нібито розміновують поля полоненими окупантами

Центр протидії дезінформації заперечив черговий фейк росіян.

Пропагандисти РФ поширюють відео, на якому ЗСУ нібито розміновують поля полоненими окупантами
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда поширює відео, на якому нібито українські військові відправляють полонених військових РФ підривати собою заміновані поля.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У Центрі зазначили, що відеоролик містить такі дезінформаційні ознаки: невідома місцевість, відсутність облич, навмисне приховування кадрів стрільби. На відео у "військових" чорне взуття, коли у ЗСУ на забезпеченні взуття іншого кольору. На ногах "військових" помітно зелену стрічку, хоча українські військові стрічки на ногах не наносять.

"Всі ці ознаки вказують на те, що це черговий фейк роспропаганди, щоб демонізувати ЗСУ та звинуватити українських військових у недотриманні Женевської конвенції. Україна, на відміну від Росії, дотримується Женевської конвенції щодо військовополонених і діє в рамках міжнародного права, про що неодноразово свідчили міжнародні місії та організації", – наголошує Центр протидії дезінформації.

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Нагадаємо, у Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні наративів про “масову мобілізацію”, “зневіру українських партнерів у можливості перемоги”, “провальний контрнаступ”, “тотальну корупцію” та “прекрасне життя на окупованих територіях”.

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