За добу на фронті відбулись 30 боєзіткнень, - Генштаб ЗСУ

Українські бійці відбили в районі Кліщіївки понад 10 ворожих атак і стільки ж - у районі Мар’їнки.

Упродовж доби на фронті відбулись 30 бойових зіткнень. Росія завдала вісім ракетних та понад 50 авіаційних ударів, здійснила 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські захисники успішно відбили понад десять атак ворога в районі Мар’їнки. А на Бахмутському напрямку Сили оборони теж відбили понад десяток атак противника в районі Кліщіївки Донецької області.

Авіація Сил оборони завдала два удари по пунктах управління, 12 - по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та п'ять - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три зенітно-ракетні комплекси “Бук-М1” та п'ять артилерійських засобів окупантів.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Ситуація на фронті станом на 18.00 16 вересня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах;

та оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах; на Сіверському та Слобожанському противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території Росії. Завдав авіаційних ударів біля Степка Сумської області та Малої Вовчі, Плетенівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Галаганівка Чернігівської області; Рудак, Середина-Буда, Бачівськ, Садки, Рясне Сумської області та Стрілеча, Гатище, Вовчанськ Харківської області;

та противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території Росії. Завдав авіаційних ударів біля Степка Сумської області та Малої Вовчі, Плетенівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Галаганівка Чернігівської області; Рудак, Середина-Буда, Бачівськ, Садки, Рясне Сумської області та Стрілеча, Гатище, Вовчанськ Харківської області; на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів неподалік Синьківки та Копанки Харківської області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Фиголівка, Лиман Перший, Петропавлівка, Западне, Кіндрашівка Харківської області;

противник завдав авіаційних ударів неподалік Синьківки та Копанки Харківської області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Фиголівка, Лиман Перший, Петропавлівка, Западне, Кіндрашівка Харківської області; на Лиманському противник наступальних (штурмових) дій не вів. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Новоєгорівка, Невське Луганської області та Серебрянка, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Дронівка, Сівесрьк, Верхньокам’янське Донецької області;

противник наступальних (штурмових) дій не вів. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Новоєгорівка, Невське Луганської області та Серебрянка, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Дронівка, Сівесрьк, Верхньокам’янське Донецької області; на Бахмутському противник намагався відновити втрачене положення в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області. Завдав авіаційний удар біля Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області;

противник намагався відновити втрачене положення в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області. Завдав авіаційний удар біля Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області; на Авдіївському противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сєверного Донецької області. Авіаційних ударів зазнали Авдіївка та Сєверне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед яких Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Невельське, Первомайське Донецької області;

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сєверного Донецької області. Авіаційних ударів зазнали Авдіївка та Сєверне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед яких Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Невельське, Первомайське Донецької області; на Мар’їнському противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області;

противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області; на Шахтарському ворожих авіаційних ударів зазнав населений пункт Старомайорське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області;

ворожих авіаційних ударів зазнав населений пункт Старомайорське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області; на Запорізькому противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Світла Долина, Мала Токмачка, Оріхів та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Павлівка, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Світла Долина, Мала Токмачка, Оріхів та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Павлівка, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області; на Херсонському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав та Львове Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Антонівка та Херсон Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, штурмові дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території. За результатами ведення наступальних дій українські воїни мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області.

У командуванні додали, що в деяких населених пунктах Бердянського району Херсонщини російські окупаційні війська розквартировуються у приватних будинках жителів. Водночас шириться практика вивільнення приватних будинків після проведення фільтраційних заходів та примусове переселення місцевих по декілька сімей в один будинок.

Нагадаємо, росіяни вранці 16 вересня атакували Харків ракетами типу "Іскандер".

В області росіяни атакували автомобіль протитанковою керованою ракетою. В результаті загинули дві людини, ще одна - поранена.