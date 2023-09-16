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В Україні знайшли тіло британського добровольця, який зник місяць тому

Раніше поліцейські обшукали його квартиру в Запоріжжі і виявили, що вона порожня, без будь-яких ознак злому, а двері зачинені на потрійний замок.

В Україні знайшли тіло британського добровольця, який зник місяць тому
Деніел Берк
Фото: The Telegraph

В Україні знайшли тіло британського добровольця, який зник місяць тому, повідомляє The Guardian із посиланням на PA Media.

Українська влада поінформувала офіцерів, які займалися розшуком 36-річного Деніела Берка, що знайшли тіло.

Поліція Великого Манчестера працює з сім'єю Берка та українською владою, щоб допомогти ідентифікувати тіло та повернути його до Великобританії.

Мати добровольця Даян розповіла журналістам минулого тижня, що поліцейські обшукали його квартиру в Запоріжжі і виявили, що вона порожня, без будь-яких ознак злому, а двері зачинені на потрійний замок.

Також українська сторона використовувала системи відеоспостереження, щоб спробувати відстежити пересування бійця 11 серпня - саме тоді його бачили востаннє.

За інформацією The Telegraph, Берк - колишній парашутист. Торік він прибув до України воювати проти Росії і вступив до лав Інтернаціонального легіону.

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Нагадаємо, раніше у Грузію привезли для поховання двох ветеранів російсько-грузинської війни, які загинули у лавах Cил оборони України.

Навесні у Бахмуті загинув колишній військовослужбовець США.

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