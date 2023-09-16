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Федоров: Україна збільшить виробництво безпілотників

Тестуються системи штучного інтелекту, які допоможуть знаходити цілі за кілька кілометрів.

Федоров: Україна збільшить виробництво безпілотників
Михайло Федоров
Фото: LB.ua

До кінця року Україна збільшить виробництво безпілотників у 140 разів.

Про це повідомив віцепрем’єр Михайло Федоровпише Reuters.

«Буде більше безпілотників, більше атак і менше російських кораблів. Це точно», – заявив Федоров.

Як він відзначив, у порівнянні з минулим роком, вже до кінця 2023 року виробництво безпілотників в Україні зросте приблизно в 120-140 разів.

За словами Федорова, сьогодні тестуються системи штучного інтелекту, які допоможуть знаходити цілі за кілька кілометрів й наводити на них БпЛА навіть у разі застосування радіоелектронної боротьби.

«Наразі це все на стадії тестування, але деякі безпілотники, які ми купуємо, використовують штучний інтелект для розпізнавання цілей. У лісі він може виявити ціль і розпізнати, чи це людина, чи танк, чи певний транспортний засіб. Ці технології активно використовуються», – відзначив Федоров.

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Нагадаємо, видання The Guardian з посиланням на джерела в українській розвідці повідомило, що український морський дрон пошкодив російський ракетний корабель "Самум" у Криму. Вороже судно довелося відбуксирувати на ремонт.

Потім з'явилось фотопідтвердження ураження дроном російського ракетного корабля "Самум".

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