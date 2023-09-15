Український морський дрон пошкодив російський ракетний корабель "Самум" у Криму

Український морський безпілотник пошкодив малий російський ракетний корабель "Самум" у Криму, передає The Guardian з посиланням на джерела в українській розвідці.

Дрон атакував 14 вересня вхід до тимчасово окупованої Севастопольської бухти. Після атаки вороже судно довелося відбуксирувати на ремонт.

Міноборони країни-агресора заявило, що воно "відбило" атаку на "Самум" і начебто "знищило" Sea Baby.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Сили оборони України вранці 14 вересня вдарили по двох ворожих патрульних кораблях типу "Василій Биков". Згодом віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров опублікував у своєму-телеграм-каналі відео з моментом удару по російському флоту.

До цього ГУР і ВМС провели спецоперацію в районі Євпаторії - тут було знищено комплекс ППО "Тріумф" вартістю в $1,2 млрд.о цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

До того ж у Криму внаслідок атаки ракетами і надводними безпілотниками знищили великий десантний корабель і підводний човен-носій крилатих ракет.