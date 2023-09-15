Президент наголосив, що українські рятівники щодня демонструють країні та людям незламність і самовідданість.

Президент Володимир Зеленський привітав працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій із прийдешнім професійним святом і взяв участь у нагородженні лауреатів Всеукраїнської акції «Герой – рятувальник року».

Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави подякував працівникам ДСНС за підтримку життєдіяльності всього українського суспільства, міст і сіл в умовах війни, яку розпочала Росія.

«Ліквідація наслідків російських обстрілів, гасіння пожеж, порятунок людей з-під завалів, розмінування нашої української землі, знищення російських боєприпасів, доправлення гуманітарної допомоги на деокуповану територію, відновлення критичної інфраструктури та мереж – усе це ви. Все це для ДСНС України – повсякденність», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що за щоденною роботою працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій стоять тисячі врятованих людських життів, понад 100 тис. ліквідованих пожеж, більш як 430 тис. знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії 435 українських рятувальників відзначені державними нагородами, трьом працівникам ДСНС присвоєно звання Героя України.

«287 працівників ДСНС були поранені під час виконання службових обов’язків. 80 українських рятувальників загинули», – сказав президент.

Глава держави наголосив, що наші воїни часто роблять неможливі речі, щоб вигнати окупантів і наблизити українську перемогу.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїчних українських рятувальників.

Президент вручив працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

У присутності Глави держави також відбулося нагородження лауреатів Всеукраїнської акції «Герой – рятувальник року». Відзнака присуджена українцям, які виявили мужність і героїзм під час порятунку людських життів в умовах повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, 6 травня на Херсонщині шестеро піротехніків ДСНС загинули внаслідок ворожого обстрілу. Ще двоє спеціалістів, з них одна жінка фельдшер, - отримали поранення та були госпіталізовані.