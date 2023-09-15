Шуфрич отримав підозру в державній зраді

Народний депутат Нестор Шуфрич (колишня ОПЗЖ) отримав підозру в державній зраді. СБУ спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність чинного народного депутата.

За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента російської ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Фото: СБУ

"Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та росії єдина історія і що українці та росіяни – нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві", – зазначили в СБУ.

За місцями проживання Шуфрича та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків.

Санкція статті 111 Кримінального кодексу передбачає до 15 років тюрми.

Нагадаємо, що сам Сівкович втік до Москви у 2014 році і створив "кротоферму" для підривної діяльності проти нашої держави. Саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто Голова Служби безпеки Василь Малюк.

Нестор Шуфрич досі не позбавлений депутатського мандату і досі очолює парламентський комітет з питань свободи слова. У Верховній Раді сидить іще з третього скликання. Винятком стало пʼяте скликання, яке тривало лише трохи більше року. Був у різних політсилах, переважно проросійських. Починав у СДПУ(о), потім пішов у "Не так" і до "Партії регіонів", що після революції переназвалася в ОПЗЖ.

З самого ранку 15 вересня СБУ проводила обшуки в Шуфрича. Виявила не лише заборонену символіку та російські медалі, а й "документ" за підписом Шурфича і ще одного підозрюваного в держзраді Віктора Медведчука. Цей "документ" стосується "атономії" Луганської та Донецької областей, формування там окремого уряду та парламенту.