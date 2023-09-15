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Міноборони опрацьовує додаткові можливості взаємодії Реєстру призовників із іншими держреєстрами

У міністерстві називають метою таких заходів - усуненння бюрократичної складової.

Міноборони опрацьовує додаткові можливості взаємодії Реєстру призовників із іншими держреєстрами
Фото: facebook/Тиврівський Районний Військовий Комісаріат

Міністерство оборони опрацьовує додаткові можливості інформаційної взаємодії з існуючими державними реєстрами.

Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

Міноборони зазначає, що завдання — усунути бюрократичну складову і зменшити кількість необов’язкових візитів громадян у ТЦК та СП для отримання довідок, дозволів тощо.

Зараз у Міноборони сформовано попередній план змін у ТЦК та СП. Одним з його ключових процесів є наповнення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Тому ведеться робота з організації інформаційної взаємодії між Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

Зазначається, що над цим активно працює ІТ-сектор Міністерства. Днями Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів отримав новий атестат відповідності Комплексній системі захисту інформації.

Міноборони вже підписало відповідні спільні накази з Міністерством фінансів України, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством освіти і науки України, Державною судовою адміністрацією.

Така ж робота ведеться з Міністерством охорони здоров’я України, Пенсійним фондом України, Офісом Генерального прокурора та іншими. 

У планах - підписання спільних наказів з Міністерством соціальної політики України, Міністерством у справах ветеранів України та іншими.

Нагадаємо, нещодавно омбудсмен Лубінець запропонував РНБО прибрати формулювання "обмежено придатний". Він зауважив, що громадяни України, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть нести службу не на передовій.

Зазначимо, новий міністр оборони Рустем Умєров має намір запровадити електронний військовий квиток і цифровізувати ВЛК: "Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати".

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