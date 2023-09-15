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До Умані приїхали більше 32 тисяч хасидів, - МВС

За добу держкордон в пунктах пропуску перетнули 10 тис. 88 паломників.

До Умані приїхали більше 32 тисяч хасидів, - МВС
Фото: Нацполіція

Станом на 08:00 15 вересня до міста Умань прибуло 32 тис. 332 паломників-хасидів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх спрв.

За добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 10 тис. 88 паломників.

"Для ретельної перевірки та реєстрації паломників в Умані правоохоронці розгорнули контрольно-пропускні пункти. У місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування на 7 постах", - зазначили в МВС.

Нагадаємо, що з 15 по 17 вересня на могилі цадика Нахмана та у приміщеннях синагог міста Умань проводяться культові заходи з нагоди святкування брацлавськими хасидами Рош га-Шана (Новий 5 784 рік за іудейським календарем).

Під час святкування діятиме заборона на продаж алкоголю та піротехнічних засобів, поліція перевірятиме усіх осіб, які прибувають до міста. Також у цей період в місті запроваджено особливий режим пересування.

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