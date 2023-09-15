Хлопці беруть із собою на бойові завдання безліч речей, які можуть знадобитись.

Командири 3-ї окремої штурмової бригади Макар та Натс показали, у що вони вдягаються, що беруть із собою на штурми та розповіли, скільки все це коштує.

Про це йдеться в новому сюжеті проєкту "Український свідок".

"Штурм ворожих позицій - це не тільки про зброю та броню. Хлопці беруть із собою на бойові завдання безліч речей, які можуть знадобитись. Командири 3 ОШБр показали свій «робочий лук» та розповіли, скільки це коштує. Вартість повного комплекту є приблизною: більшістю спорядження забезпечує бригада, деякі речі бійці отримують у подарунок від побратимів та близьких", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після запису великого інтерв’ю про війну за посадки журналісти проєкту зняли додатковий матеріал - про розпаковування спорядження хлопців.

Окрім зброї та броні, спорядження штурмовика включає:

Аптечку та турнікети;

Додаткові балістичні пакети — посилення броні у бронежилеті;

Додаткові магазини;

Димові гранати;

Різноманітний дріб’язок на кшталт ліхтариків, батарейок, запасних рацій, та багато іншої амуніції.

Окрім бойового спорядження, Макар носить у своїх підсумках те, що підтримує його бойовий дух: фотографії та листи близьких - і оберіг, який йому подарувала подруга.

Також штурмовики кріплять на шоломи GoPro.

"Це потрібно не тільки для того, аби знімати відео для TikTok. Завдяки фільмуванню після штурму ми можемо розбирати індивідуальні помилки кожного бійця та розуміти, над чим саме йому треба працювати", - розповідає Макар.