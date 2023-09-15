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Ексчиновника із Сартани засудили до 10 років позбавлення волі за колабораціонізм

Чоловік бере участь у розробці “програм розвитку” Маріуполя, який РФ зруйнувала.

Ексчиновника із Сартани засудили до 10 років позбавлення волі за колабораціонізм
Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури

Прокурори довели у Жовтневому районному суді Дніпропетровська провину псевдопосадовця окупаційної адміністрації Маріуполя Донецької області в колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури. 

Колаборанта заочно засуджено до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, на 15 років.

Начальник одного з управлінь Сартанської селищної ВЦА під час окупації росіянами Маріупольського району вирішив не евакуюватись. 

Чоловік у травні 2022 року добровільно обійняв псевдопосаду виконуючого обов’язки “першого заступника голови адміністрації Жовтневого району м. Маріуполя ДНР”.

Також експосадовець бере участь у розробці “програм розвитку” Маріуполя, який РФ зруйнувала, та взаємодіє з іншими установами й підприємствами. Таким чином він намагається створити ілюзію нібито вдалого вирішення соціально-побутових проблем місцевого населення. 

Чоловіка звільнено із займаної посади в Україні.

Нагадаємо, у Вінниці затримали соратника "народного губернатора" Донеччини. За даними слідства, під час захоплення окремих територій Донецької області навесні 2014 року житель Костянтинівки вступив до "славянского полка" та добровільно сприяв діяльності терористичної організації "ДНР".

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