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Щоденно десятки росіян потрапляють в український полон, - Юсов

Йдеться, зокрема, і про тих, хто здається добровільно.

Щоденно десятки росіян потрапляють в український полон, - Юсов
Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Останні успішні дії українських сил безпеки і оборони дозволяють активно поповнювати обмінний фонд. 

Про це розповів представник ГУ розвідки Міноборони Андрій Юсов.

“Мова йде щоденно про десятки росіян, які потрапляють в український полон – як захоплені, так і тих, хто здається добровільно”, - зазначив Юсов.

Представник ГУ розвідки наголосив - цінність людського життя в Україні і РФ різна, але поповнення обмінного фонду “впливає і вплине на результати і повернення українських захисників додому”.

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Юсов зауважив, що для військовослужбовців армії РФ діє програма “Хочу жить”. Після проведення операції “Синиця”, коли російський пілот вертольоту здався в полон з технікою, кількість звернень до неї збільшилась.

За словами Юсова, до оприлюднення результатів операції у день надходило 70-100 заявок, а після – 170 і більше.

“1 000 заявок зараз знаходяться в процесі реалізації та понад 200 – це успішних кейсів виведення за лінію фронту військовослужбовців РФ. Це тільки за програмою “Хочу жить”, - сказав Юсов.

Представник ГУР додав, що наразі є понад 25 тис. заявок від тих, хто бажає здатися або розмірковує над таким варіантом. Також є можливість добровільно здатись в полон у польових умовах, але цифри з міркувань безпеки не називаються.

Раніше уповноважений із прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що Україна має проблеми з обмінним фондом - є недостатньо російських військовополонених, яких ми хочемо міняти на українських військовополонених.

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