Україна має недостатньо російських військовополонених для обміну на українських, - Лубінець

"Інколи в мене таке враження, російській стороні взагалі не цікаві російські військовополонені", - заявив омбудсман.

Уповноважений із прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що Україна має проблеми з обмінним фондом.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Лубінець сказав, що є недостатня кількість російських військовополонених для обміну.

"У нас недостатньо російських військовополонених, яких ми хочемо міняти на українських військовополонених. Вони є. Але кількість недостатня. І в цьому є теж проблема", - зазначив омбудсман.

Лубінець також зауважив, що, за його враженням, "російській стороні взагалі не цікаві російські військовополонені".

"І це інша проблема. Росіянам інколи цікавіше використовувати і своїх військовополонених, і родичів українських військовополонених, але тільки не повертати наших додому. І накручувати родичів військовополонених, що Україна винна, Україна не хоче, ми щось там пропонуємо, а вони не готові. Задумка росіян, що це може привести до якогось Майдану, який може знести діючу українську владу", - сказав омбудсман.

Він додав, що в російському полоні залишається багато українських військовополонених. При цьому цифру не назвав.

Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення по 7 серпня з російського полону вдалося повернути 2 598 українських воїнів. Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, пришвидшує свободу для українців.

Тим часом Україна оголошує про створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими.