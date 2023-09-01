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Україна має недостатньо російських військовополонених для обміну на українських, - Лубінець

"Інколи в мене таке враження, російській стороні взагалі не цікаві російські військовополонені", - заявив омбудсман.

Україна має недостатньо російських військовополонених для обміну на українських, - Лубінець
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Уповноважений із прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що Україна має проблеми з обмінним фондом.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Лубінець сказав, що є недостатня кількість російських військовополонених для обміну.

"У нас недостатньо російських військовополонених, яких ми хочемо міняти на українських військовополонених. Вони є. Але кількість недостатня. І в цьому є теж проблема", - зазначив омбудсман.

Лубінець також зауважив, що, за його враженням, "російській стороні взагалі не цікаві російські військовополонені". 

"І це інша проблема. Росіянам інколи цікавіше використовувати і своїх військовополонених, і родичів українських військовополонених, але тільки не повертати наших додому. І накручувати родичів військовополонених, що Україна винна, Україна не хоче, ми щось там пропонуємо, а вони не готові. Задумка росіян, що це може привести до якогось Майдану, який може знести діючу українську владу", - сказав омбудсман.

Він додав, що в російському полоні залишається багато українських військовополонених. При цьому цифру не назвав.

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Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення по 7 серпня з російського полону вдалося повернути 2 598 українських воїнів. Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, пришвидшує свободу для українців. 

Тим часом Україна оголошує про створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими.

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