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У Києві невідомі заявили про "замінування" усіх шкіл

Рішення про евакуацію ухвалюватиме поліція та адміністрація шкіл. 

Невідомі зловмисники заявили про "замінування" усіх середніх шкіл Києва 1 вересня. 

Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації", – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні українські школяри повернулися до навчання на територіях, де це дозволяє безпекова ситуація. Навчання може відбуватися і очно, і онлайн.

Докладно про те, як учитимуться школярі, читайте в матеріалі на LB.ua.

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