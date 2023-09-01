UAnimals вперше проведе Всеукраїнський марш прибирання на заповідних територіях

UAnimals закликає інші організації, а також усіх небайдужих, провести марш прибирання у своєму місті чи селищі, якщо це не порушує правил безпеки.

16 – 17 вересня 2023 року гуманістичний рух UAnimals проведе Всеукраїнський марш прибирання – масштабні акції у п’ятьох національних парках і заповідниках України, де через засмічення та екоцид, спричинений повномасштабним вторгненням росії, страждають і гинуть тварини.

"Приберіть сміття – захистіть тварин" – основний заклик маршу.

У 2022 році UAnimals запустив міжнародну кампанію #StopEcocideUkraine, в рамках якої провели сотні акцій в різних країнах. Рух звернувся з офіційною заявою до ООН і закликав створити спеціальний трибунал щодо екологічних злочинів росії. І хоч сьогодні таких механізмів немає, активісти виступають за їхнє створення, тому що це ситуація, якої ще не існувало, тож рішення має бути абсолютно нове, і росія має понести покарання.

Зараз у рамках #StopEcocideUkraine організатори перетворюють Марш за тварин, який, починаючи з 2017-го, щороку проходив по всій Україні, на практичний захід ― Всеукраїнський марш прибирання, адже екоцид, спричинений вторгненням росії, вимагає радикальних дій.

За інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, через війну вражено 20% природоохоронних територій. Понад 23 000 тонн парникових газів потрапили в атмосферу через пожежі внаслідок ворожих обстрілів. Від бойових дій постраждали 600 видів тварин та 750 видів рослин і грибів, а в українській частині Чорного моря загинули 120 дельфінів. Викиди забруднювальних речовин виявилися катастрофічними, загальні збитки вже сягнули 4,2 млрд доларів. Ця сума наразі не враховує прямі збитки, завдані внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

«Ми з перших днів повномасштабного вторгнення взялися рятувати тварин від війни. Ми розуміємо, що наслідки екоциду, який спричиняє росія, жахливі: знищення цілих видів тварин, довкілля. Цього року ми хочемо зробити марш не лише символічною, а й практичною подією. Всеукраїнський марш прибирання ― це наш спосіб подбати про тварин, які опинились під загрозою, — говорить Олександр Тодорчук, засновник гуманістичного руху UAnimals. — Після підриву Каховської ГЕС оголились пляжі, повні сміття, в якому плутаються тварини і страждають. Досі гектари територій забруднені пластиком, який тварини їдять і помирають. Також багато парків, віддалених від зони бойових дій, засмічені та потребують уваги. Ми маємо взятись і очистити ці парки. А заразом звернутись до світової спільноти з закликом покарати росію за екоцид і допомогти Україні впоратись».

Парки, в яких проходитиме подія:

1. Національний природний парк "Голосіївський", м. Київ

2. Національний природний парк "Бузький гард", Миколаївська обл.

3. Національний природний парк "Гуцульщина", Івано-Франківська обл.

4. Національний заповідник "Хортиця", м. Запоріжжя

5. Національний парк "Ужанський", Закарпатська обл.

Долучитися до Всеукраїнського маршу прибирання можуть активісти кожного міста. Детальна інформація за посиланням https://march.uanimals.org/.

UAnimals закликає інші організації, а також усіх небайдужих, провести марш прибирання у своєму місті чи селищі, якщо це не порушує правил безпеки.

UAnimals — всеукраїнський гуманістичний рух, що існує з 2016 року і пропагує гуманне ставлення до тварин, захищає їх від експлуатації та знущань. За сім років діяльності рух домігся ухвалення в Україні важливих зоозахисних законів, досягнув заборони експлуатації тварин у цирках близько 30 українських міст. У 2017 році команда UAnimals провела перший Всеукраїнський марш за права тварин, який зібрав понад 5000 людей і став наймасштабнішою зоозахисною подією у Східній Європі. Від 24 лютого 2022 року рух зосередив зусилля на порятунку тварин у зонах бойових дій та на тимчасово окупованих територіях України. У лютому 2023 року команда UAnimals відзначила першою Всеукраїнською зоозахисною премією двадцятьох зооактивістів, які рятують життя тварин під час війни.

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