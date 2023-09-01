Унаслідок обстрілу Херсона загинув чоловік (оновлено)

Сьогодні близько 12:50 окупанти обстріляли житловий квартал міста Херсона.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

“Російська армія вбила мирного херсонця”, − йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожого удару травми несумісні з життям отримав 34-річний чоловік.

Він перебував на вулиці.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за фактом смерті чоловіка розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Окупанти поцілили по приватному будинку загиблого. Дані щодо травмованих уточнюються.

На місці працюють правоохоронці та документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, ворог за минулу добу здійснив 85 обстрілів Херсонщини. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Жертв та постраждалих серед цивільного населення не було.