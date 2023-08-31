Ворог за добу здійснив 85 обстрілів Херсонщини

Ворог за минулу добу здійснив 85 обстрілів Херсонщини.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 346 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 5 снарядів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Нещодавно ЗСУ мали успіх на напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Вербове.