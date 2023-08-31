Заявки на отримання перепусток можна подавати з 4-го вересня.

З 25-го вересня в Києві вводяться перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Заявки на отримання перепусток можна подавати з 4-го вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

“Система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Нагадую, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових”, - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Згідно з процедурою, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку.

Нагадаємо, нещодавно ресторанам та кавʼярням Києва дозволили працювати на годину довше. Мер вважає, що це позитивно повпливає на бюджет.