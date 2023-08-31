Радбез доручив перевірити рішення ВЛК про непридатність до військової служби
Радбез доручив перевірити рішення ВЛК про непридатність до військової служби
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Полтаві затримали блогера, який систематично ображав військових ветеранів (оновлено)
У Полтаві затримали блогера, який систематично ображав військових ветеранів (оновлено)
F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
DW: вночі відбулась найбільша атака дронів по РФ і Криму
DW: вночі відбулась найбільша атака дронів по РФ і Криму
«Україна має потенціал стати топконкурентним виробником озброєння у світі», — Сергій Пашинський
«Україна має потенціал стати топконкурентним виробником озброєння у світі», — Сергій Пашинський
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
ГоловнаСуспільствоВійна

В Києві вводяться перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години

Заявки на отримання перепусток можна подавати з 4-го вересня.

В Києві вводяться перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години
Ілюстративне фото
Фото: НПУ

З 25-го вересня в Києві вводяться перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години.

Про це повідомляє пресслужба КМВА. 

Заявки на отримання перепусток можна подавати з 4-го вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

“Система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України,  критичної інфраструктури  міста  та органів державної влади. Нагадую, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових”, - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Згідно з процедурою, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку. 

Нагадаємо, нещодавно ресторанам та кавʼярням Києва дозволили працювати на годину довше. Мер вважає, що це позитивно повпливає на бюджет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies