На Бахмутському напрямку загинули шестеро українських пілотів

Шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського загинули 29 серпня на Бахмутському напрямку.
Про це повідомив речник бригади Євген Ракіта в коментарі Суспільному .
Пілоти загинули під час виконання бойового завдання.
Полеглі мали офіцерські звання. Один з них – родом із Полтавської області, решта – із інших регіонів України.
Заплановано, що 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору в Полтаві попрощаються із загиблими.
Наразі імен та обставин загибелі не розголошують у цілях безпеки, зауважив Євген Ракіта.
Нагадаємо, 25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа: під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули троє пілотів.