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На Бахмутському напрямку загинули шестеро українських пілотів

Імен та обставин загибелі не розголошують у цілях безпеки.

На Бахмутському напрямку загинули шестеро українських пілотів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського загинули 29 серпня на Бахмутському напрямку. 

Про це повідомив речник бригади Євген Ракіта в коментарі Суспільному .

Пілоти загинули під час виконання бойового завдання.

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Полеглі мали офіцерські звання. Один з них – родом із Полтавської області, решта – із інших регіонів України.

Заплановано, що 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору в Полтаві попрощаються із загиблими.

Наразі імен та обставин загибелі не розголошують у цілях безпеки, зауважив Євген Ракіта.

Нагадаємо, 25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа: під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули троє пілотів.

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