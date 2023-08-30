Зараз немає потреби у мобілізації одразу 300 тис. людей, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що зараз у Сил оборони немає потреби у призові одразу 300 тис. людей.

Про це Данілов сказав в інтерв'ю NV.

За словами секретаря РНБО, мобілізація, яку президент оголосив 24 лютого 2022 року, продовжується, і зараз військові "беруть собі стільки [мобілізованих], скільки потрібно".

Данілов наголосив, що плани, які військові надають для своїх потреб, дотримуються.

"Щодня вранці, коли я вирушаю на роботу, бачу чергу в одному з центрів набору в армію, що знаходиться поруч. У нас немає такого, що це якийсь процес [мобілізації], про який треба так голосно всім розповідати. Чи є якісь проблеми? Ну, так, звичайно, є як у будь-якої справи. Але це не є максимально критичним", - сказав він.

Данілов повідомив, що новий затверджений план мобілізації реалізується кожні два місяці. Секретар РНБО наголосив, що зараз немає потреби терміново набирати 300 тис. осіб в армію.

Нагадаємо, що на засіданні РНБО 30 серпня було вирішено провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24.02.22 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями. Усіма випадками, коли рішення безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці.