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Якщо окремі люди вважатимуть себе понад Законом, то суспільство чекають темні часи, - Клименко про трагедію у Дніпрі

За його словами, винних визначить слідство. 

Якщо окремі люди вважатимуть себе понад Законом, то суспільство чекають темні часи, - Клименко про трагедію у Дніпрі
Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував інцидент у Дніпрі, де патрульний поліцейський застрелив водія.

Про це міністр написав у Телеграмі. 

Він зазначив, що ця ситуація у Дніпрі — серйозний прецедент. Винних визначить слідство. 

«Однак є речі очевидні. Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно не бити поліцейських. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад Законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи», — написав міністр.

Також Патрульна поліція опублікувала відео з бодікамер поліцейських у Дніпрі, які затримували водія автомобіля та смертельно поранили його.

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Нагадаємо, що 29 серпня співробітник патрульної поліції у Дніпрі смертельно поранив чоловіка. Патрульні зупинили автомобіль для перевірки, між патрульними та водієм виник конфлікт. Водій накинувся на патрульних і почав їх бити, після чого один з поліцейських застосував вогнепальну зброю. 

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