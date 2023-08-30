Військові РФ завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині, поціливши в п'ятиповерховий житловий будинок: з-під завалів дістали загиблу людину, ще восьмеро були поранені.

Про це заявив начальник Курахівської МВА Роман Падун, інформує "Суспільне Донбас".

За словами Падуна, російські війська більш як п'ять разів за добу обстріляли житлові квартали Курахового. Атакували з артилерії центральну частину, житлові квартали. Від самого ранку на місці ракетного обстрілу у Кураховому тривали пошукові роботи та розбір завалів.

Станом на 10 ранку у Кураховому через обстріли було поранено п'ятеро жінок та двоє чоловіків. Згодом Падун повідомив про ще одного постраждалого місцевого жителя, який звернувся по допомогу, та про загиблого, якого дістали з-під завалів.

"Внаслідок авіаракетного обстрілу загинула одна людина, вісім отримали поранення. Було пряме влучання ракети в багатоповерховий будинок. У будинку зруйновані п'ятий та четвертий поверхи", - сказав Падун.

30 серпня вдень, за словами Падуна, була ще одна атака: після 14:00 російські війська обстріляли околиці міста, обійшлося без постраждалих. За даними облуправління ДСНС, через один із обстрілів горіла будівля дитячого садочку: вогонь охопив 200 квадратних метрів, пожежу гасили 16 рятувальників.

Падун також повідомив, що 30 серпня у всіх пунктах громади призупинили видачу гуманітарної допомоги у зв'язку з можливими провокаціями з боку Росії та загрозою масованих обстрілів.

Фото: Роман Падун

Фото: Роман Падун

Фото: Роман Падун

Фото: Роман Падун

Нагадаємо, що 29 серпня на Волноваському напрямку 1 людина загинула у Багатирі Великоновосілківської громади.