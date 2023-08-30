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На Донеччині за добу росіяни вбили одного та поранили вісім цивільних

Цивільний мешканець області загинув у Багатирі Великоновосілківської громади.

На Донеччині за добу росіяни вбили одного та поранили вісім цивільних
Фото: Telegram/Павло Кириленко

На Донеччині за добу росіяни вбили одного та поранили вісім цивільних. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. 

Напередодні зранку росіяни завдали ракетного удару по Рівному Мирноградської громади — пошкоджено 12 будинків і зруйновано ангар.

На Волноваському напрямку 1 людина загинула у Багатирі Великоновосілківської громади. У Вугледарській громаді пошкоджено 3 будинки у Новоукраїнці, під вогнем Вугледар, Пречистівка і Максимівка.

На Донецькому напрямку у Кураховому поранено 7 людей, пошкоджено 19 будинків.

На Горлівському напрямку пошкоджене офісне приміщення у Полтавці Іллінівської громади. У Торецькій громаді пошкоджено 4 будинки і 2 інфраструктурні об'єкти. 

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинок, зафіксовано 58 обстрілів Лиманської громади.

Нагадаємо, на Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів загинули три людини, ще троє отримали поранення.

Вночі ворог здійснив масовану атаку на Київ ракетами та безпілотниками, двоє людей загинули. ППО знищила понад 20 ворожих цілей. Також росіяни атакували ракетами Одещину.

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