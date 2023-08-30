У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку,– Сирський

Також ворог продовжує наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

Ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку,– Сирський
Фото: Military Media Center

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що обстановка на Східному фронті залишається складною, пише Military Media Center.

“Наші частини продовжують стримувати наступ ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Найбільш запеклі бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка, де противник, незважаючи на втрати, намагається прорвати оборону наших військ, використовуючи штурмові загони на бронетехніці”, – повідомив Сирський.

Він зазначив, що одночасно ворог здійснює перегрупування, заводить нові частини з території РФ з метою нарощування чисельності і боєздатності своїх військ.

“На Бахмутському напрямку щоденно ідуть гарячі бої. Ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції, по декілька разів на день контратакує наші підрозділи. Ми вживаємо всіх заходів для зриву планів противника і поступово просуваємся вперед”, – розповів генерал. 

За його інформацією, інтенсивні бойові дії відбуваються в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріівки. 

Нагадаємо, минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Зокрема, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies