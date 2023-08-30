Ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку,– Сирський

Також ворог продовжує наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що обстановка на Східному фронті залишається складною, пише Military Media Center.

“Наші частини продовжують стримувати наступ ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Найбільш запеклі бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка, де противник, незважаючи на втрати, намагається прорвати оборону наших військ, використовуючи штурмові загони на бронетехніці”, – повідомив Сирський.

Він зазначив, що одночасно ворог здійснює перегрупування, заводить нові частини з території РФ з метою нарощування чисельності і боєздатності своїх військ.

“На Бахмутському напрямку щоденно ідуть гарячі бої. Ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції, по декілька разів на день контратакує наші підрозділи. Ми вживаємо всіх заходів для зриву планів противника і поступово просуваємся вперед”, – розповів генерал.

За його інформацією, інтенсивні бойові дії відбуваються в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріівки.

Нагадаємо, минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Зокрема, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу.