Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів, - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 262410 (+570) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 4423 (+9) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 8596 (+17) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 5476 (+26) од,
- РСЗВ / MLRS – 733 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 500 (+0) од,
- літаків / aircraft – 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4395 (+8),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1419 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7953 (+44) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 825 (+5).
Нагадаємо, минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Зокрема, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу.