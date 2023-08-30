Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів, - Генштаб

Нагадаємо, минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку . Зокрема, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також окупанти втратили 9 танків та 26 артилерійських систем.

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