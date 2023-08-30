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Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів, - Генштаб

Також окупанти втратили 9 танків та 26 артилерійських систем.

Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів, - Генштаб
Ілюстративне фото: російський окупант в Україні
Фото: тг-канал Стерненка

Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 262410 (+570) осіб / persons, 
  • танків / tanks ‒ 4423 (+9) од, 
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 8596 (+17) од, 
  • артилерійських систем / artillery systems – 5476 (+26) од, 
  • РСЗВ / MLRS – 733 (+0) од, 
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 500 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 315 (+0) од, 
  • гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4395 (+8),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1419 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7953 (+44) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 825 (+5).

Нагадаємо, минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Зокрема, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу.

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