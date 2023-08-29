Українські бійці на півдні України продовжують знищувати російську техніку.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Цього разу українські захисники знищили радіолокаційну станцію підсвітки та наведення ракет до ЗРК “Бук-М3”.

Вартість знищеної РЛС становить 40 млн доларів.

Нагадаємо, у серпні українські бійці знищили російську мобільну берегову РЛС загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю “Прєдєл-Е”. РЛС прикривав комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-2”, який також знищили українські бійці. Вартість російської РЛС, яку знищили українці, складає 200 млн доларів.