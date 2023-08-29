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Українські бійці знищили РЛС від російського “Бук-М3”

Знищена РЛС коштує 40 млн доларів.

Українські бійці знищили РЛС від російського “Бук-М3”
Фото: Скріншот з відео

Українські бійці на півдні України продовжують знищувати російську техніку.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Цього разу українські захисники знищили радіолокаційну станцію підсвітки та наведення ракет до ЗРК “Бук-М3”.

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Вартість знищеної РЛС становить 40 млн доларів.

Нагадаємо, у серпні українські бійці знищили російську мобільну берегову РЛС загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю “Прєдєл-Е”. РЛС прикривав комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-2”, який також знищили українські бійці. Вартість російської РЛС, яку знищили українці, складає 200 млн доларів.

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