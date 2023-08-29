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Рота ударних БпАК 92 ОМБр за ніч знищила російські САУ та танк

Цієї ж ночі бійці знищили вежу із системою РЕБ росіян.

Рота ударних БпАК 92 ОМБр за ніч знищила російські САУ та танк
Фото: Рота ударних БпАК “АХІЛЛЕС” 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Ударні БпАК “АХІЛЛЕС” 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка за ніч знищили три одиниці російської техніки.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що російська техніка була знищена українськими захисниками на Купʼянському напрямку.

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За ніч бійці 92 ОМБр знищили:

  • дві САУ 2С19;
  • танк Т-80;
  • вежу із системою РЕБ.

Вартість знищеної російської техніки перевищує 6 млн доларів.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як на одному з найгарячіших напрямків українські захисники за допомогою FPV-дрона знищують російську гаубицю.

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