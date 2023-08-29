Всесвітня федерація бадмінтону дозволила росіянам і білорусам виступати під нейтральним прапором

Якщо поведінка спортсмена не відповідатиме критеріям для відновлення, BWF залишає за собою право ще раз переглянути його ігровий статус.

Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) дозволяє спортсменам з Росії та Білорусі брати участь як індивідуальні нейтральні спортсмени в санкціонованих BWF турнірах, починаючи з 26 лютого 2024 року.

Про це повідомила пресслужба BWF.

У вересні почнеться подання заявок на відповідність спортсменів вимогам, після чого пройде процес належної перевірки. Після цього схвалені гравці підлягатимуть жорсткій системі антидопінгу та тестування, що відкриває шлях до того, що перші заявки стануть можливими на початку 2024 року та до участі в лютому 2024 року.

Зазначається, що для проведення належної перевірки та ретельного вивчення всіх умов виступу російських і білоруських спортсменів буде створено комісію з визначення вимог до гравців.

Згодом BWF контролюватиме поведінку всіх індивідуальних нейтральних спортсменів, щоб спостерігати за дотриманням ними таких умов.

Якщо ж поведінка спортсмена не відповідатиме критеріям для відновлення, BWF залишає за собою право ще раз переглянути його ігровий статус.

“BWF продовжує висловлювати непохитну підтримку народу України та українській бадмінтонній спільноті, і ми рішуче засуджуємо вторгнення в Україну, яке суперечить основним цінностям BWF і нашій меті досягти миру”, - запевнив президент BWF Поуль-Ерік Хоєр.

Нагадаємо, у квітні цього року BWF залишила у силі заборону на участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних турнірах.