Українські олімпійці безкоштовно тренуватимуться у Франції перед Олімпіадою-2024

Українська делегація відвідала країну-господарку Ігор та домовилася про навчально-тренувальні збори для наших спортсменів.

Делегація НОК України та Міністерства молоді та спорту відвідала Францію та домовилася про проведення навчально-тренувальних зборів для наших спортсменів-олімпійців у центрах олімпійської підготовки країни-господарки Олімпійских Ігор-2024, повідомляє sportarena.com.

Профільні міністерства спорту України та Франції досягли принципової домовленості про безкоштовні тренувальні збори українських олімпійців на олімпійських об’єктах у передмісті Парижа та Лілля напередодні Ігор 2024 року.

Делегація нашої країни ознайомилася з умовами тренувань, проживання та харчування для спортсменів з України, а також завітала на ключові об’єкти майбутньої Олімпіади.