Україна здобула максимальну квоту на Олімпійські ігри-2024 з жіночих стрибків у висоту

Україна отримала три ліцензії на літню Олімпіаду.

Україна отримала максимальну кількість квот на Олімпіаду 2024 року з жіночих стрибків у висоту.

Під час фінального виступу на ЧС-2023 з легкої атлетики майбутня чемпіонка Ярослава Магучіх зуміла подолати планку на висоті 1,97 м.

Це дозволило їй виконати олімпійський норматив, за рахунок чого Ярослава отримала третю для України ліцензію на ОІ-2024 зі стрибків у висоту.

Раніше цей норматив виконали Юлія Левченко та Ірина Геращенко на етапі Діамантової ліги у Хожуві (Польща).

Зазначимо, що максимально від країни у кожній дисципліні легкої атлетики може виступати не більше трьох учасників чи учасниць.