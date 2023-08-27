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Ярослава Магучіх виграла Чемпіонат світу зі стрибків у висоту

Вона перемогла зі стрибком на 2,01 м.

Ярослава Магучіх виграла Чемпіонат світу зі стрибків у висоту
Архівне фото
Фото: instagram

Українка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу в Будапешті.

Про це повідомляє Сhampion.com.ua.

Магучіх перемогла зі стрибком на 2,01 м.

Українка намагалася взяти планку висотою 2007 см, але не вдалося. Також після підкорення планки 197 см українка вона виконала олімпійський норматив.

Ця перемога стала першою перемогою України на чемпіонатах світу за останні 10 років. До цього на Магучіх на ЧС була другою.

Окрім, "золота", українка також здобула ліцензію на Олімпійські ігри в Парижі.

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Для України це друга медаль на ЧС-2023. Раніше Марина Бех-Романчук здобула срібло у потрійному стрибку. Ірина Геращенко стала 5-ю з результатом 194 см, вона не змогла подолати планку 197 см. Юлія Левченко і Юлія Чумаченко не змогли подолати кваліфікацію.

Нагадаємо, що 10 серпня, в заключний день чемпіонату Європи з легкої атлетики (U20) в ізраїльському Єрусалимі, українка Ольга Машаненкова здобула срібну медаль у бігу на 400 м із бар'єрами.

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