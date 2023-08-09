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Олександра Чорнуха стала чемпіонкою Європи U-20 з легкої атлетики

Українка була найкращою у секторі для потрійного стрибка.

Олександра Чорнуха стала чемпіонкою Європи U-20 з легкої атлетики
Олександра Чорнуха
Фото: ФЛАУ

Українська легкоатлетка Олександра Чорнуха здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи U-20 у Єрусалимі (Ізраїль).

18-річна Олександра стала найкращою у потрійному стрибку, полетівши на 13 см далі найближчої переслідувачки.

Ще одна представниця України Світлана Бойчук посіла п'яте місце.

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Це друга золота медаль України на цьому турнірі. 8 серпня Михайло Брудін став чемпіоном з метання диску, оновивши особистий рекорд та найкращий результат сезону у світі серед юніорів.

Чемпіонат Європи U-20 з легкої атлетики. Потрійний стрибок. Жінки.

  1. Олександра Чорнуха (Україна) – 13,63 м
  2. Теодора Боберіч (Сербія) – 13,50 м
  3. Олександрія Митрович (Сербія) – 13,40 м

...

  • 5. Світлана Бойчук (Україна) – 13,34м.
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