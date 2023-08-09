Олександра Чорнуха стала чемпіонкою Європи U-20 з легкої атлетики

18-річна Олександра стала найкращою у потрійному стрибку, полетівши на 13 см далі найближчої переслідувачки.

Українська легкоатлетка Олександра Чорнуха здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи U-20 у Єрусалимі (Ізраїль).

Українка була найкращою у секторі для потрійного стрибка.

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