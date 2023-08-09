Олександра Чорнуха стала чемпіонкою Європи U-20 з легкої атлетики

Українська легкоатлетка Олександра Чорнуха здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи U-20 у Єрусалимі (Ізраїль).
18-річна Олександра стала найкращою у потрійному стрибку, полетівши на 13 см далі найближчої переслідувачки.
Ще одна представниця України Світлана Бойчук посіла п'яте місце.
Це друга золота медаль України на цьому турнірі. 8 серпня Михайло Брудін став чемпіоном з метання диску, оновивши особистий рекорд та найкращий результат сезону у світі серед юніорів.
Чемпіонат Європи U-20 з легкої атлетики. Потрійний стрибок. Жінки.
- Олександра Чорнуха (Україна) – 13,63 м
- Теодора Боберіч (Сербія) – 13,50 м
- Олександрія Митрович (Сербія) – 13,40 м
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- 5. Світлана Бойчук (Україна) – 13,34м.