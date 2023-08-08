Український паравелогонщик Дементьєв виграв "золото" у гонці переслідування на ЧС-2023

Це друга медаль для Єгора на цих змаганнях.

Український велогонщик Єгор Дементьєв, який виступає у паралімпійській категорії С5, став чемпіоном світу в індивідуальній гонці переслідування на треку на першому об’єднаному чемпіонаті світу-2023 з велоспорту.

На дистанції 4000 метрів він показав результат 4 хвилини 26,885 секунд, більш ніж на 4,5 секунд випередивши суперника по фінальному заїзду Мартіна ван де Пола з Нідерландів.

Для Єгора це вже друга медаль на змаганнях. Раніше українець став віце-чемпіоном у скретчі. Також Дементьєв заявлений на змагання у омніумі у категорії С5.