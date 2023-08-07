"Зоря" за право потрапити до групового етапу Ліги Європи може зіграти з "Дніпром-1"

Сліпий жереб потенційно може звести на етапі плей-оф ЛЕ дві українські команди.

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи.

Луганська "Зоря", яка розпочне свою участь у турнірі саме з цього раунду, зіграє з переможцем пари "Дніпро-1"/"Славія" (Прага).

Перші матчі плей-оф раунду ЛЄ відбудуться 24 серпня, матчі-відповіді - 31 серпня.

Додамо, що якщо "Дніпро-1" не зможе пройти пражан, то підопічні Олександра Кучера зіграють у третьому єврокубковому турнірі за зезон-2023/24 – Лізі конференцій.

Суперником спортивного клубу за раундом плей-оф турніру стане переможець пари "Лех" (Польща)/"Спартак" (Трнава, Словакія).

Нагадаємо, "Дніпро-1" розпочинав єврокампанію з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де програв за сумою двох матчів грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3, 2:2.